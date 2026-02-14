Nuovi sabotaggi sulla linea Alta Velocità, circolazione ferroviaria rallentata

ROMA (ITALPRESS) - Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Roma - Napoli e Roma - Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere FS in una nota. Nel dettaglio, sulla linea AV Roma - Napoli, la sala operativa di RFI ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre, sulla linea AV Roma - Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. E' in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea AV Roma - Firenze. Sono in corso i rilievi dell'autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l'intervento dei tecnici di RFI per il ripristino completo dell'infrastruttura.foto: IPA Agency(ITALPRESS).