Serie A, oggi Lazio-Atalanta - Diretta

(Adnkronos) - Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l'Atalanta - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall'Ara ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, che è valsa la semifinale proprio contro la Dea, vittoriosa la scorsa settimana contro la Juventus, superata 3-0 a Bergamo.

In campionato invece la Lazio ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Spalletti, mentre l'Atalanta di Palladino ha vinto in casa con la Cremonese.

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Napoli.