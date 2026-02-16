Cairo, taglio del nastro per piazza Abba e presentazione dei lavori del secondo lotto già finanziato

Taglio del nastro oggi, lunedì 16 febbraio, alle ore 12 a Cairo Montenotte per il primo lotto dei lavori di riqualificazione di piazza Abba e di via Fratelli Francia. Un appuntamento che segna una nuova tappa nel percorso di rigenerazione urbana avviato dall’amministrazione comunale e sostenuto dalla Regione Liguria.

L’intervento ha previsto la pedonalizzazione di piazza Abba e di via Fratelli Francia, accompagnata da una profonda riorganizzazione dello spazio urbano. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza un’area centrale più ordinata, sicura e pienamente fruibile, rafforzando il ruolo del centro come luogo di incontro, socialità e vita quotidiana.

La riqualificazione si inserisce in un disegno più ampio che negli ultimi anni ha già interessato piazza della Vittoria e che punta a restituire continuità e qualità agli spazi pubblici cittadini. Un progetto organico che mira a rendere il cuore della città più attrattivo e accessibile.

All’inaugurazione di oggi parteciperà l’assessore regionale Marco Scajola, a testimonianza dell’attenzione della Regione verso il territorio e verso gli interventi di valorizzazione urbana promossi dal Comune. La presenza dell’esponente della giunta regionale sottolinea il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l’avvio del progetto.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare il quadro complessivo dell’intervento, che proseguirà con il secondo lotto dei lavori, già finanziato e in corso d’appalto. Il completamento interesserà le aree adiacenti, con la riorganizzazione dei parcheggi e il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un nuovo tassello nel processo di trasformazione del centro cittadino, che oggi compie un passo avanti con l’apertura ufficiale di uno spazio pensato per essere vissuto, attraversato e condiviso.