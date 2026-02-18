MyPlant & Garden 2026, Randazzo: "Ottimo inizio, a renderla ricca a 360 gradi sono gli 800 marchi presenti"

(Adnkronos) - “Questa decima edizione di MyPlant & Garden è un appuntamento molto importante: sono presenti, infatti, oltre 800 marchi in esposizione, che la rendono molto ricca a 360 gradi sul settore del florovivaismo, del paesaggio e del giardinaggio in generale”. Sono le parole di Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, in occasione della giornata di apertura della decima edizione di di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

“Si è ampliata molto la sezione macchinari del padiglione 20, il cuore del florovivaismo presente nel padiglione 16 e padiglione 12, nonchè il mondo del giardinaggio, che si può trovare sempre nel padiglione 12, per poi completarsi con una sezione del paesaggio e il tripudio della decorazione floreale nel padiglione 8 - illustra Randazzo - È un appuntamento importante anche perché aspettiamo 210 delegazioni buyer in visita da cinque continenti” il che rende questa manifestazione “sempre più internazionale. La testimonianza dell'internazionalità, inoltre, è data dalla quantità di lingue che si possono sentire camminando per i corridoi dei padiglioni. È un inizio importante”.

“Abbiamo deciso di chiamare la decima edizione di MyPlant & Garden anche con il nome di Olimpiade del Verde perché siamo in concomitanza con le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026, un appuntamento importante per la città. Inoltre, questa manifestazione è effettivamente un’olimpiade, in quanto tutti gli espositori hanno un appuntamento, che è una vera e propria gara: una gara anche a chi si presenta meglio o a chi fa lo stand più bello. La crescita della qualità estetica, quindi il design qualitativo, che ci rappresenta sempre molto in Italia, e della partecipazione degli espositori, infatti, è sempre più importante. Pertanto, questa edizione è a tutti gli effetti un’olimpiade e una testimonianza della forza del settore nella corsa al business e al successo”, conclude.