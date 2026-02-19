Elisabetta II, ritrovata lettera scritta quando aveva 10 anni: le premure e i disegni perfetti - Foto

(Adnkronos) - Parole piene di affetto, di considerazione per persone e animali, mostrano la sensibilità che a 10 anni aveva la futura regina Elisabetta, quando scrisse una lettera alla sua governante alla Royal Lodge, Beatrice Stillman. Ma non solo: la missiva ritrovata in un baule dagli eredi della dipendente della famiglia reale porta alla luce le qualità artistiche della bambina. Non solo non è presente alcuna cancellatura ed errore di ortografia, ma i disegni sono bellissimi, le proporzioni dei personaggi ritratti perfette.

Stimato a 4.500 euro, il documento sarà messo all'asta il 27 febbraio presso Hansons Auctioneers a Penshurst, nel Kent. Scoperta da William Westacott, pronipote della signora Stillman, la lettera era rimasta per anni in un baule di pelle blu marchiato Harrod's sotto il letto della madre, scomparsa due anni prima. Elisabetta la scrisse durante una vacanza in Cornovaglia, a Praa Sands, inviando notizie alla sua governante, dicendole di aver raccolto dei fiori. "Cara Beatrice, ti mando delle primule selvatiche che abbiamo raccolto. Ce ne sono alcune rosa pallido e altre gialle. È molto piacevole qui. Puoi andare in spiaggia dal giardino".

La bambina si informa anche sulla salute dei suoi animali: "Spero che gli uccelli stiano bene e che i pesci rossi siano ancora vivi. Potresti dare delle primule a Cootie (intendo la signorina Coote) e alla signora Wade? Jock (il pony, ndr) è in ottima forma e molto felice qui. Tata e Joanna ti mandano i loro saluti". I disegni sulla lettera sono la parte più impressionante della scoperta. Due banditi a cavallo adornano l'angolo in alto a sinistra del documento. Sotto di loro, una bambina, di nome Mary, è assorta nella lettura, mentre un bambino con i calzini alti fino al ginocchio, John, è seduto a gambe incrociate. Tra loro c'è un cane di nome Jim. In fondo alla lettera, un bambino salta un ostacolo a cavallo, mentre un uomo con un bastone da passeggio accarezza un altro cavallo.

Le proporzioni nei disegni sono perfette, così come il senso del movimento; l'attenzione ai dettagli e la precisione del tratto sono impressionanti per un bambino di quell'età. Un talento che la regina non ha mai mostrato, poiché le capacità artistiche della famiglia erano principalmente quelle di Carlo III o di suo padre, il principe Filippo. "Quando ho visto la lettera per la prima volta, mi è venuta la pelle d'oca", ha detto il banditore d'asta James Matthews al Telegraph . "Queste poche righe ci permettono di capire tutto ciò che sappiamo della defunta regina. Appare attenta, gentile e attenta al benessere degli altri, proprio come lo era negli ultimi anni", ha continuato.