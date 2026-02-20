Ceriale, "Il bosco al mare" in proiezione alla biblioteca per "Parole in movimento"

Nell’ambito di "Parole in movimento" e con il patrocinio del Comune di Ceriale, Rossonove presenta la proiezione del film "Il bosco al mare", organizzata da Pro Loco Ceriale e Uni Tre Comprensoriale Ingauna – Sezione di Ceriale, presso la Sala Polivalente "Francesco Fizzotti" della biblioteca civica, sabato 21 febbraio dalle ore 18.

Il breve film racconta un sogno tra bosco e mare, esplorando i cantieri navali abbandonati e i boschi dell’entroterra, alla scoperta di spazi sospesi nel tempo.

A partire dalle suggestioni del film, il pubblico sarà invitato a partecipare a un dialogo aperto dal titolo “Spazi vuoti, pieni di storie”, dedicato a una realtà che riguarda da vicino il nostro territorio: piani terra e negozi chiusi, botteghe artigianali e appartamenti disabitati per gran parte dell’anno, in un paese a forte vocazione turistica.

Spazi che sembrano vuoti, ma che custodiscono vite passate, relazioni, lavori, abitudini e trasformazioni del paese. Luoghi che hanno segnato la quotidianità di chi li ha abitati, attraversati o frequentati.

Il contributo dei cittadini al dialogo che seguirà la proiezione sarà un invito a ripensare il nostro rapporto con il territorio, con i sogni che lo plasmano e con le possibilità che sorgono quando comunità, arte e ascolto si incontrano. Un’occasione di riflessione condivisa, per confrontarsi su temi importanti come sostenibilità, rigenerazione del paesaggio, bene comune e consumo di suolo zero.

Attraverso il cinema, l’arte e il design, l’appuntamento vuole aprire un terreno fertile di immaginazione e dialogo, trasformando lo sguardo verso i luoghi e le storie che continuano ad abitare il paese.