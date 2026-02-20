Sanità, prosegue nell'entroterra il percorso del Punto Prelievi Mobile: le tappe dal 23 al 27 febbraio

Continua il suo percorso nei piccoli Comuni dell’entroterra il Punto Prelievi Mobile di Asl 2 Savonese, attivato lo scorso gennaio per effettuare gli esami del sangue direttamente nei centri più distanti dalle sedi ospedaliere. Il servizio su camper attrezzato prosegue il tour con a bordo personale medico e infermieristico dedicato, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più vicina e accessibile ai cittadini.

Nella settimana in programma tra il 23 e il 27 febbraio il mezzo farà tappa lunedì ad Altare, martedì a Plodio, mercoledì a Cengio, giovedì a Bormida e venerdì a Bardineto. I prelievi, esclusivamente su prenotazione, saranno effettuati nella fascia oraria mattutina compresa tra le 9.30 e le 10.30.

La prenotazione degli esami può avvenire attraverso i consueti canali del Sistema sanitario regionale: tramite il medico di medicina generale, nelle farmacie abilitate, online sul portale prenotosalute.liguria.it, attraverso l’app Salute Simplex, contattando il call center regionale al numero 010 5383400 oppure rivolgendosi agli Sportelli polifunzionali.

Per i cittadini non esenti dal ticket è previsto il pagamento anticipato della prestazione. Il versamento deve essere effettuato prima dell’appuntamento presso gli sportelli di ASL2, tramite il sistema TicketWeb o attraverso PagoPA. Non è possibile saldare il ticket direttamente sul camper il giorno del prelievo, poiché il personale a bordo non è dotato di cassa. Al momento dell’accettazione potrà essere richiesta la ricevuta di pagamento.

“Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile - precisa Asl 2 - è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione degli esami eseguiti presso gli ospedali, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno portati per le analisi richieste”.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl 2) di Ats, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitare e ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili, gli anziani o coloro che vivono da soli e non possono contare sull’appoggio di familiari e parenti.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di Asl 2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle settimane successive. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione.