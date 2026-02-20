E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni

(Adnkronos) -

E' morto Eric Dane, l'attore aveva 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy, era malato di Sla. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank: "Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo". Dane si è spento 10 mesi dopo aver rivelato la diagnosi. L'attore aveva rivelato ad aprile 2025 di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa progressiva che causa la morte dei motoneuroni e provoca la paralisi dei muscoli volontari.

"Non dimenticherò mai quelle tre lettere", aveva detto nel 2025 in un'intervista a Good Morning America ripensando al momento della diagnosi. "Me ne rendo conto appena mi sveglio", aveva detto facendo riferimento in particolare alla perdita di funzionalità del braccio destro. "Non è un sogno", aveva aggiunto.

Dopo la diagnosi, aveva assunto un ruolo di testimonial per promuovere raccolte fondi per la ricerca. "Sono un attore. Sono un padre e ora sono una persona che convive con la Sla", aveva detto sollecitando uno "sforzo finale, finalmente, per porre fine a questa malattia".