Esposito “Sui salari serve un patto tra imprese e forze sociali”

ROMA (ITALPRESS) - Occupazione in crescita, produttività in chiaroscuro, giovani che si allontanano dal mercato del lavoro e un Sud che sorprende. E' il ritratto dell'economia italiana tracciato da Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell'Istituto Tagliacarne, il centro nazionale di analisi su imprese e territori del sistema camerale che quest'anno festeggia 40 anni di attività. "L'Italia è mediamente più indietro nella produttività rispetto agli altri paesi europei - spiega Esposito in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy -, ma se guardiamo al sistema manifatturiero, in particolare alle piccole e medie imprese, la nostra produttività è superiore a quella di Germania e Francia". Un dato che tende a dissolversi quando si affronta il problema in termini aggregati, ma che restituisce una fotografia più articolata del tessuto produttivo nazionale.Il nodo centrale rimane però la crescita della produttività complessiva. "Negli ultimi anni abbiamo fatto tanti investimenti, anche in digitale, con una leadership rispetto alla media europea. Ma li accompagniamo poco alla crescita del capitale umano". In altre parole, le imprese riescono a investire in tecnologia ma faticano a trovare le persone in grado di valorizzarla. Il dato è impietoso: un'impresa con un livello tecnologico avanzato che non trova giovani registra una produttività inferiore del 13%.Sul fronte occupazionale, la crescita degli ultimi anni nasconde una trasformazione profonda nella composizione della forza lavoro. "Il grosso dell'occupazione è fatto dagli ultracinquantenni - sottolinea Esposito -. Negli ultimi anni abbiamo avuto un milione e mezzo di posti in più nella fascia over 50. Vent'anni fa il 20% degli occupati aveva più di 50 anni, oggi siamo al 40%".Un effetto demografico che si trascina inevitabilmente nelle statistiche, mentre i giovani tra i 15 e i 35 anni sembrano sempre più estranei al mercato del lavoro."Il tasso di partecipazione dei giovani si riduce - osserva il direttore generale dell'Istituto Tagliacarne -. E' come se non si mettessero in gioco, e non lo fanno anche perchè le retribuzioni d'ingresso sono talmente poco appetibili che molti trovano più conveniente allungare i percorsi universitari o, in molti casi, andarsene all'estero".Uno dei dati più significativi emersi dalle elaborazioni dell'Istituto Tagliacarne riguarda il cosiddetto mismatching, ovvero il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. "Non trovare rapidamente le figure cercate - spiega Esposito -, dopo 4-5 mesi in media, vale come costo oltre 2 miliardi di euro, pari all'1,2% del PIL".La soluzione, secondo Esposito, passa da due direttrici. La prima è strutturale: "Storicamente nel nostro paese abbiamo un problema di formazione per i livelli intermedi. Il dibattito sugli Its Academy è antico, eppure i dati ci dicono che chi esce da queste scuole trova lavoro in pochissimo tempo". La seconda è contrattuale: "Serve un patto tra imprenditori e forze sociali in cui ognuno fa un passo di lato. Aumentare le retribuzioni è anche un investimento. Se aspettiamo prima di incrementare la produttività e poi aumentiamo i salari, creiamo un circolo vizioso e non ne usciamo".Sul fronte del commercio internazionale, Esposito invita a distinguere la narrazione dalla realtà. "Il 2025 doveva essere l'anno del tracollo delle esportazioni. Gli ultimi dati ci dicono invece che l'Italia ha aumentato in media le esportazioni del 3% e del 7% verso gli Stati Uniti". I dazi effettivi negli Usa, considerato il sistema di esenzioni, oscillano tra l'8 e il 13%, ben lontani dai livelli evocati nel dibattito pubblico. "Non abbiamo avuto impatti negativi - precisa -, anzi in alcuni settori ci abbiamo guadagnato. E in generale abbiamo aumentato i prezzi unitari: vendiamo di meno ma a prezzi più alti. Vuol dire puntare sulla qualità".Un capitolo a parte merita il Mezzogiorno. "Se vogliamo dare i voti come a scuola, il Sud dal punto di vista dell'occupazione e della crescita del PIL merita un 8-8,5: è cresciuto dal 2022 al 2024 dell'8% sull'occupazione e dell'8,5% sul PIL, mentre il resto del paese ha faticato ad avere la sufficienza". Tre i fattori alla base di questa performance: l'effetto rimbalzo post-Covid, un minor impatto della crisi industriale grazie alla minore industrializzazione, e il ruolo del PNRR, che al contrario delle attese ha funzionato meglio al Sud, trainando soprattutto edilizia e turismo. "Nel frattempo si è sviluppato un sistema di imprese anche in settori avanzati, dall'aerospazio all'agroalimentare - ha aggiunto Esposito -. Il Sud crescerà ancora se continueranno gli investimenti e soprattutto se la pubblica amministrazione locale saprà modernizzarsi, perchè resta ancora un pò indietro".- Foto Italpress -(ITALPRESS).