Inter, risentimento per Lautaro Martinez: gli esami e quando torna in campo

Quando torna Lautaro Martinez? L'infortunio del capitano tiene in ansia l'Inter. Oggi, venerdì 20 febbraio, l'attaccante argentino si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità del problema fisico accusato contro il Bodo/Glimt, nella partita valida per l'andata dei playoff di Champions League. Martinez ha accusato un guaio al polpaccio, con Chivu che, nel post partita, non si era detto ottimista per un breve recupero del suo centravanti.

Dopo gli esami, è arrivata la nota dell'Inter, pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana".

Lo stop per Lautaro Martinez potrebbe quindi essere di almeno un mese. L'attaccante argentino è destinato a saltare la prossima partita di campionato contro il Lecce, così come il ritorno dei playoff di Champions contro il Bodo di martedì prossimo, quando l'Inter dovrà rimontare due gol per sperare di passare il turno.

L'argentino sarà fuori anche per la successiva partite di Serie A contro il Genoa e nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como. Improbabile riaverlo a disposizione per il derby contro il Milan dell'8 marzo, crocevia che può essere decisivo per lo scudetto. Difficile la sua presenza anche contro l'Atalanta, la speranza di Chivu è riaverlo almeno in panchina contro la Fiorentina il prossimo 22 marzo oppure con la Roma il 4 aprile.

E' accaduto tutto al 61' della trasferta di Bodo. Dopo un'azione offensiva Lautaro comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema muscolare al polpaccio e Chivu non rischia. Dalla panchina si alza Thuram, che lo sostituisce per evitare guai peggiori.

Martinez torna quindi in panchina, parla con lo staff tecnico dell'Inter, che gli consiglia di tornare negli spogliatoi per un primo trattamento. L'argentino prende quindi la via degli spogliatoi scuro in volto.