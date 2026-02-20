Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerials

LIVIGNO (ITALPRESS) - Cina batte Svizzera 2-1. Pechino festeggia oro e bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nel freestyle, specialità aerials. In una finale con quattro atleti cinesi e due elvetici, a mettersi la medaglia d'oro al collo è Wang Xindi con un totale di 132,60, a conferma di una crescita impressionante dopo i due 14esimi posti raccolti prima a Pyeongchang e poi a Pechino. La Cina si prende anche il bronzo con Li Tianma (123,93) mentre il campione olimpico uscente Qi Guangpu non va oltre il sesto punteggio (81,00). L'argento va invece alla Svizzera, col due volte campione del mondo Noe Roth che chiude alle spalle di Wang con 131,58.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).