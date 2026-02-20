Milano-Cortina, quattro atlete cinesi a caccia di medaglie nel Freeski Halfpipe

LIVIGNO (ITALPRESS) - Saranno quattro le atlete cinesi che sabato a Livigno andranno a caccia di una medaglia olimpica nel freeski halfpipe. La migliore nelle qualificazioni è Li Fanghui, che con 90.00 ha ottenuto il secondo miglior punteggio delle qualificazioni, alle spalle soltanto della britannica Zoe Atkin (91.50). Fra le top 12 approdate in finale anche Eileen Gu, Zhang Kexin e Liu Yishan. Già argento a Milano-Cortina nel Big Air e nello slopestyle, la Gu proverà a difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a Pechino col quinto risultato d'ingresso (86.50), appena davanti a Zhang Kexin (82.75). Undicesima nelle qualificazioni invece Liu Yishan (76.00), oro ai Giochi invernali Giovanili disputati a Gangwon, in Corea, nel 2024. Domani appuntamento con la run 1 a partire dalle 19.30.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).