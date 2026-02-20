Piantedosi “Impugneremo decisione sulla Sea Watch”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi fino ad ora, e continueremo a farlovalorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi digiudizio, abbiamo praticato un confronto con questo tipo disentenze impugnandole. Anche in questo caso faremo così". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a marginedell'inaugurazione degli uffici del Nucleo Polmetro della Questura di Roma alla metro Termini, in merito alla Sea Watch. "Quello che chiamate 'blocco navalè è un'ipotesi normativa cheandrà nella aule parlamentari. Segnalo che con le politiche diquesto governo c'è una progressiva riduzione degli arriviirregolari, questo vuol dire che il complessivo delle iniziativeche stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione a quelle che sono le politiche del governo", ha aggiunto il ministro.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-