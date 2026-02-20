Pucci risponde a Fiorello: "Io pseudo-comico? Ecco il biglietto d'oro"

(Adnkronos) - Non si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 e le successive imitazioni dello showman, lo scontro si è spostato dai programmi tv ai social.

L'ultimo capitolo è stato scritto da Pucci, che attraverso le sue storie Instagram ha replicato direttamente alla frecciata di Fiorello, che ieri a 'La Pennicanza' lo aveva definito uno "pseudo-comico". Il comico ha postato una foto che lo ritrae con Vanessa Incontrada e Carlo Conti quando è stato premiato con il 'biglietto d'oro', accompagnata dalla didascalia: "Pseudo comico, biglietto d'oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahahahah". E nella storia successiva ha scritto: "Mai temuto niente e nessuno. Porterò avanti le mie idee giuste o sbagliate che siano, mai sceso a compromessi e mai scenderò".

La polemica era nata dopo che Pucci, ricevendo il Tapiro d'Oro da 'Striscia la Notizia' per la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo, aveva commentato con sarcasmo l'imitazione fatta da Fiorello. "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita...", aveva dichiarato al tg satirico.

Parole che avevano provocato la reazione dello showman, che il giorno seguente nel suo programma 'La Pennicanza' aveva lanciato la stoccata: "La lista di gente che non mi saluterà più si è allungata tantissimo. Se si incazzano anche i comici o pseudotali sono entrato davvero tra gli stand up comedian... Si incazzano e rosicano tantissimo, visto che siamo in tema di Olimpiadi... far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere è da medaglia d'oro...", innescando così la replica social di Pucci.