19enne si lancia dal viadotto autostradale, commozione e sgomento all'Istituto Falcone: "La scuola attiverà momenti di ascolto e di supporto"

Sgomento e commozione all'Istituto Falcone di Loano, fra i compagni di scuola, amici e conoscenti di Mirko O., il diciannovenne che si è tolto la vita nella notte gettandosi da un viadotto autostradale. Lo studente, infatti, frequentava le Superiori proprio al Falcone. La scuola annuncia "attività di ascolto e supporto".

"In queste ore di grande dolore e smarrimento, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Questi i sentimenti di lutto espressi dall'Istituto loanese diretto dal professor Mosè Laurenzano. "Nei prossimi giorni la scuola attiverà momenti di ascolto e di supporto ed altre attività - annunciano dal Falcone - Ci uniamo nel ricordo, custodendo con affetto la memoria di un ragazzo che ha fatto parte del nostro cammino e della nostra comunità".

La tragedia è avvenuta sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia: il giovane ha perso la vita precipitando dal viadotto tra Giustenice e Pietra Ligure. A far scattare l'allarme è stata la sala operativa del concessionario autostradale, dopo che le telecamere di sorveglianza avevano ripreso una persona che si inoltrava a piedi sulla carreggiata senza che ne venisse poi registrata l'uscita. È stato quindi immediatamente attivato il protocollo d'emergenza, con il dispiegamento di un ingente dispositivo di soccorso.

Le ricerche si sono concentrate nella zona sottostante la struttura e si sono concluse intorno alle 3.45, quando i soccorritori hanno individuato il corpo privo di vita del ragazzo.