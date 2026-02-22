Lo Zonta Club Alassio-Albenga rinnova il suo impegno a favore delle donne col "Membership Day"

Nell’anno del 50° anniversario della fondazione, che sarà festeggiato a settembre, lo Zonta Club Alassio-Albenga ha organizzato ieri, 21 febbraio, il "Membership Day". Si è trattato di un momento di formazione, confronto e riflessione tra club della Liguria e Piemonte per rinnovare l’impegno a lavorare con modalità e valori condivisi per la valorizzazione delle donne e per la difesa da ogni forma di violenza di genere.

Hanno partecipato al Membership Day i club Torino, Alba-Langhe Roero, Alessandria, Asti,Cuneo,Finale Ligure, Genova, Imperia, Pinerolo, Savona, Valbormida, Ventimiglia-Bordighera, E-Club of Italia.

“Il Membership Day 2026 è dedicato in particolare alle nuove socie, che nell’ultimo biennio sono state numerose – ha dichiarato la presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga, Mariagrazia Timo – Obiettivo è approfondire i valori di Zonta, le modalità di partecipazione alla vita dei club e l’organizzazione dei progetti. Veniamo da mesi di lavoro intenso - prosegue la presidente Timo - un biennio in cui siamo state presenti nelle scuole, anche con il supporto di psicologi, abbiamo parlato di prevenzione ai tumori con incontri pubblici molto partecipati realizzati in collaborazione con l’Asl2. Una raccolta fondi ci ha permesso di acquistare e, prossimamente donare, apparecchiature semplici, ma fondamentali, per alcune terapie”.



Il Membership Day ha visto gli interventi di Teresa Vallana (Area Director 03 D30), Nadia Biancato (PID e Past Governor), Nadia Garis (Past AD – Advocacy Committee Area Representative 03 D30), Ivana Sarotto (Past Governor – Leadership Committee 03 D30) e Graziella Cavanna (Membership Committee Area Representative 03 D30).



“Il 2026 ci vedrà impegnati ancora nel mondo della scuola, sui temi dell’indipendenza economica femminile, con l’obiettivo di formare una sensibilità sociale che renda le donne, fin da giovani, autonome e consapevoli del proprio valore. Si parlerà anche di impegno ambientale e inclusività - ha dichiarato la dottoressa Graziella Cavanna Vice Area Director e socia dello Zonta Club Alassio-Albenga.

L’evento, ospitato nella sala convegni dell’Enoteca Regionale Ligure di Ortovero, è stato anche una occasione di promozione del territorio, con degustazione di piatti realizzati con prodotti agricoli di Ortovero e della piana ingauna, accompagnati dai vini dei produttori della Cooperativa Viticoltori Ingauni. Presente all’apertura dei lavori anche il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo.

“Ringraziamo l’Enoteca, i cuochi, i produttori locali per la grande collaborazione all’organizzazione dell’evento - ha dichiarato la Presidente Mariagrazia Timo - Ci hanno permesso di realizzare un momento conviviale che ha raccontato la tradizione agricola del nostro territorio e le nostre eccellenze molto gradito dalle socie”.