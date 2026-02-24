Ubik Savona, lo scrittore Luca Bianchini presenta il libro "Le ragazze di Tunisi"

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18, presso la Libreria Ubik, incontro con lo scrittore Luca Bianchini e presentazione del libro "Le ragazze di Tunisi". Modera Renata Barberis.

Le ragazze di Tunisi è un romanzo coloratissimo che emoziona e sorprende. Luca Bianchini, autore di romanzi di successo come Dimmi che credi al destino, Nessuno come noi e Io che amo solo te — da cui sono stati tratti due film di successo — mescola ricordi familiari ad aneddoti esilaranti in una storia comune a molti italiani.

Tunisi, 1959. I Brancata sono una delle tante famiglie di origine siciliana che in Tunisia hanno cercato l’America, e non sempre l’hanno trovata. In compenso hanno convissuto pacificamente con i francesi, che fino ad allora comandavano, insieme a tunisini, ebrei e maltesi. In questa cornice cosmopolita, Maria — una bella trentottenne fiera e determinata — vede le sue tre figlie adolescenti diventare grandi. È lei a occuparsi di loro, perché il marito lavora in campagna ed è quasi sempre lontano da casa.