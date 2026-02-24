 / 

Sanremo, Ermal Meta e il nome ricamato: "E' di una bimba palestinese morta"

(Adnkronos) - "La canzone è di una bambina senza nome, potrebbe averne uno qualunque". Ermal Meta, in gara a Sanremo 2026 con la canzone 'Stella stellina', nella prima serata del Festival si è presentato sul palco dell'Ariston con un dettaglio sulla camicia: il nome Amal ricamato sul colletto. A Radiodue il cantante ha fornito la spiegazione: "Ho scelto nomi di bambine palestinesi che sono morte durante quello che è accaduto e che continua a succedere. Ho fatto cucire i nomi con la mia calligrafia, ogni nome andrebbe forse scolpito. E' un pensiero molto confuso perché mi emoziona molto", ha detto. 

 

