Italiano “Vogliamo regalare a Bologna un bel cammino in Europa”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Non è mai facile nel calcio. Ci sono gli avversari. Ci sono periodi. Ci sono momenti nei quali perdi per strada pezzi importanti. Ora non abbiamo Heggem e Miranda per questa partita. Troveremo soluzioni alternative". Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno dei play-off di Europa League, in casa, contro il Brann. "Domani intanto dobbiamo superare questo turno, che è troppo importante. Vogliamo regalare alla nostra gente un bel cammino in Europa: cercheremo di onorare questa competizione al massimo", ha aggiunto Italiano.

 

"Di fronte troveremo una squadra organizzata. Loro sanno bene cosa fare; noi dobbiamo esser bravi a sfruttare le nostri armi e le occasioni in nostro favore", ha spiegato ancora l'allenatore del Bologna.

 

A fargli eco, poi, Manuel Zortea: "Sappiamo che abbiamo un vantaggio. Arriviamo da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa e l'obiettivo è vincere anche la gara di domani. Un gol non basta a definire la squadra favorita, la qualificazione è aperta e noi scenderemo in campo per vincere".

 

"All'interno di una stagione ci sono periodi diversi, in questo momento siamo solidi. E' una gioia pazzesca giocare in Europa, c'è un'atmosfera diversa e non vogliamo privarci di queste sensazioni", ha aggiunto Zortea.

 

