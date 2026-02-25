Sanremo, Patrizia Mirigliani: "Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi"

(Adnkronos) - "Miss Italia è un marchio e quando si ha a che fare con un marchio storico, noto, commerciale come Miss Italia, ci si dovrebbe chiedere se l'idea vada sottoposta e condivisa con chi di quel marchio è titolare. Cosa che non è stata fatta. E non parlo solo dell'artista Ditonellapiaga ma della sua casa discografica". Così Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso Miss Italia, commentando all'Adnkronos la polemica, piombata in pieno Sanremo - seppure non riguardi un brano del festival - per una canzone di Ditonellapiaga, artista in gara tra i big, dal titolo 'Miss Italia', ancora inedita. "Ditonellapiaga sostiene che si tratta di una storia autobiografica - dice Mirigliani replicando alla stessa cantante - ma se tale è, dal testo non si capisce. Un testo, che io non divulgo ma che i miei legali hanno avuto modo di verificare, in cui c'è un aspetto di rappresentazione che non corrisponde alla realtà di Miss Italia, concorso da sempre inclusivo verso le donne, lontano dai canoni estetici e sempre più vicino al mondo e al vissuto femminile".

Mirigliani esordisce con una battuta: "A volte le peggiori nemiche delle donne sono le donne", poi si fa seria e snocciola i motivi che hanno portato i legali a valutare "azioni giudiziarie volte a inibire l’ulteriore utilizzo della denominazione 'Miss Italia' e a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi", come si legge nella nota inviata alle redazioni questa mattina. "Innanzitutto c'è l'aspetto dello sfruttamento del marchio, e credo che nessun concorso al mondo accetterebbe che venisse usato un proprio marchio a fini diversi da quella che è la sua essenza. Mettiamo ordine nelle cose: da anni e anni lavoriamo per la credibilità che il marchio ha sempre avuto e per mantenere la sua reputazione finora eccellente. Dunque se tu artista - ragiona Mirigliani - scrivi nel testo 'Miss Italia' magari mi aiuti o io aiuto te, ma se io non so niente e leggo un testo che non mi rappresenta, ovviamente, con tutta l'ironia che posso avere, non mi sta bene. Cosa devo pensare? Che c'è un pressappochismo di base? Un desiderio di voler fare del sensazionalismo? Sembra che si cerchi di demolire delle pietre miliare che fanno parte della storia del nostro paese, come il nostro concorso che ha 87 ben anni. E' questo che a me dispiace".

E ancora: "Capisco che una giovane abbia voglia di dire la sua in una maniera diversa, per carità. Però parliamo di una kermesse che ha accolto tante donne che grazie ad essa hanno trovato il proprio successo. In fondo è stato un talent ante litteram, anzi il talent storico per eccellenza". Rispondendo ancora a Ditonellapiaga che ha invitato all'autoironia, Mirigliani afferma: "Io ho un grande senso dell'ironia, se non lo avessi avuto non sarei sopravvissuta a volte, però diciamo che non me la sono sentita, da proprietaria del marchio, di dare in pasto al pubblico, senza fare delle verifiche". A questo punto? "I legali andranno avanti". E sull'ipotesi di un incontro con la cantante per una conciliazione, Mirigliani risponde: "In verità un 'incontriamoci' l'avevo già proposto, ma forse è stato sottovalutato il problema. C'è stato un tentativo di capire. E se Ditonellapiaga, che è una cantante che io stimo, ha voglia di fare una cosa con noi che sia dedicata alle donne la porta è aperta. Però non possiamo essere messi al corrente all'ultimo momento in una situazione senza conoscere. E, sinceramente, i contenuti del testo che abbiamo letto non sono proprio edificanti. Ci sono ragazze che si affidano a noi e in noi trovano supporto e aiuto, qui parliamo dell'accettazione di sé, cosa che Miss Italia negli anni ha predicato fino a diventare noiosa. Da anni siamo contro gli stereotipi e non mi piace che veniamo raccontati con dei luoghi comuni. Miss Italia è oltre", conclude.