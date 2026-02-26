Iran-Usa, oggi nuovi negoziati a Ginevra. Trump vuole accordo 'eterno'

(Adnkronos) -

Stati Uniti e Iran tornano al tavolo per un nuovo round di negoziati: al centro dei colloqui, il programma nucleare di Teheran. Donald Trump lo vuole smantellare per impedire alla repubblica islamica di arrivare alla produzione della bomba atomica, l'Iran nega che l'obiettivo finale sia di natura bellica. "Non permetterò mai che l'Iran abbia armi nucleari. Già dispone di missili per minacciare l'Europa e in futuro potrà raggiungere gli Usa", la linea rossa che Trump ha tracciato nel discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso. Il presidente degli Stati Uniti invia in Svizzera, sede dei negoziati, Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari parleranno con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

"Stiamo trattando: vogliono un accordo, ma non abbiamo ancora sentito le parole segrete... 'non avremo mai un'arma nucleare'", le parole di Trump alla vigilia del nuovo round. Sullo sfondo, la prospettiva di un attacco americano. Gli Stati Uniti continuano a vagliare una serie di opzioni: dall'azione mirata contro obiettivi specifici all'offensiva più ampia, con possibili ricadute sulla stabilità del regime degli ayatollah.

I colloqui sono "in gran parte incentrati" sul programma nucleare iraniano. L'Iran "non sta arricchendo l'uranio in questo momento, ma sta cercando di arrivare al punto in cui potrà farlo", ha detto in una conferenza stampa il Segretario di Stato americano Marco Rubio, aggiungendo che Teheran sta anche "certamente cercando di realizzare missili balistici intercontinentali".

"L'Iran possiede un numero molto elevato di missili balistici, in particolare missili balistici a corto raggio che minacciano gli Stati Uniti e le nostre basi e partner nella regione. E tutte le nostre basi negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, in Bahrein. Possiedono anche risorse navali che minacciano la navigazione e cercano di minacciare la Marina statunitense. Si tratta di una minaccia insostenibile, una minaccia grave". Tuttavia, ha aggiunto il Segretario di Stato, "la diplomazia non è mai esclusa".

L'Iran deve prendere "sul serio" le minacce di un intervento militare americano, dice il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance che, secondo le indiscrezioni, all'interno dell'amministrazione Trump è tra i meno favorevoli all'attacco. A Fox News, Vance ribadisce che sebbene intenda cercare di "raggiungere l'obiettivo con mezzi diplomatici", il presidente ha anche il "diritto" di ricorrere all'azione militare. "Non si può permettere al regime più folle e peggiore del mondo di avere armi nucleari", dice il vice presidente sposando la linea del 'boss'. Trump, "ha a disposizione una serie di altri strumenti per garantire che ciò non accada, ha dimostrato la volontà di usarli e spero che gli iraniani lo prendano sul serio nei negoziati, perché questo è sicuramente ciò che il presidente preferisce".

L'obiettivo di Washington non è una soluzione provvisoria: Trump vuole dall'Iran un accordo sul nucleare che duri 'per sempre', che resti in vigore a tempo indeterminato secondo lo scenario delineato da Axios sulla base delle informazioni fornite da una fonte dell'amministrazione e altre due a conoscenza delle dichiarazioni di Witkoff ad una riunione dei donatori dell'American Israel Public Affairs Committee (Aipac): "Partiamo con gli iraniani dal presupposto che non ci sia alcuna clausola di scadenza. Che si raggiunga o meno un accordo, la nostra premessa è: dovete comportarvi bene per il resto della vostra vita".

Secondo quanto riporta il Financial Times, l'Iran sta cercando di offrire incentivi economici, inclusi investimenti nelle sue riserve di petrolio e nei suoi giacimenti di gas, per convincere Trump a evitare la guerra. Secondo una fonte, la Repubblica islamica cercherà di sfruttare la propensione di Trump per gli accordi e offrirà un accordo conveniente per gli Stati Uniti. Un'offerta del genere sarebbe "specificamente rivolta al presidente e sarebbe un'importante manna economica in termini di petrolio, gas e diritti su minerali essenziali", ha detto la fonte al FT.

Un funzionario statunitense ha dichiarato al giornale che gli americani non hanno ancora ricevuto una proposta economica dall'Iran. "Questo non è mai stato discusso. Il presidente Trump è stato chiaro sul fatto che l'Iran non può possedere un'arma nucleare né la capacità di costruirne una", ha aggiunto il funzionario. Un'altra fonte afferma che l'Iran sta traendo insegnamento dalla situazione in Venezuela, dove gli Stati Uniti hanno cercato di accedere alle vaste riserve di petrolio del Paese dopo aver catturato il suo presidente in un raid notturno il mese scorso.