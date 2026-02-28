Finale brilla ancora al Festival di Sanremo: per il secondo anno è protagonista dello spot di Regione Liguria

Acqua turchese, roccia modellata dal tempo, luce intensa che si riflette sul mare: immagini che parlano da sole e che raccontano l’essenza di Finale Ligure. Per il secondo anno consecutivo il Finalese è stato scelto da Regione Liguria come protagonista della cartolina istituzionale in onda su Rai 1 durante le serate del 76° Festival di Sanremo. Una vetrina straordinaria, capace di raggiungere milioni di telespettatori in Italia e all’estero, che ancora una volta accende i riflettori sulle bellezze del territorio.

Se lo scorso anno il racconto aveva portato il pubblico in un affascinante “Viaggio nel Medioevo”, quest’anno il protagonista è il paesaggio nella sua forma più pura e iconica. Lo spot racchiude infatti una spettacolare ripresa aerea di uno degli scorci più suggestivi del litorale di Ponente: il tratto di costa tra le gallerie Castelletto e San Donato, con la sua spiaggia tra le più amate.

La bellezza autentica di un luogo dove natura e storia convivono in armonia, dove ogni scorcio diventa esperienza, ogni panorama emozione. La nuova campagna regionale punta proprio su questo: sull’unicità della Liguria, su atmosfere e sensazioni che non si possono imitare altrove. E il Finalese, con il suo mix di mare, outdoor e cultura incarna perfettamente questo messaggio. Non è solo una destinazione estiva, ma un territorio vivo tutto l’anno.

Ed essere scelti per il secondo anno consecutivo significa molto più di una presenza televisiva: è la conferma che Finale Ligure è oggi uno dei volti più riconoscibili e attrattivi della Liguria. «Vedere la nostra Finale Ligure protagonista, ancora una volta, nelle serate del Festival di Sanremo è motivo di grande soddisfazione - afferma il sindaco e delegato alla Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri -. Le immagini del nostro tratto di costa raccontano in pochi secondi la bellezza autentica e la qualità dell’esperienza. È una vetrina eccezionale che ci permette di parlare a milioni di persone e di invitare tutti a scoprire la nostra Città in ogni stagione dell’anno, oltre a essere un riconoscimento che premia il lavoro di promozione e valorizzazione portato avanti negli ultimi anni e che rafforza il posizionamento del nostro territorio sui mercati nazionali e internazionali».