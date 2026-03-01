 / 

| 01 marzo 2026, 20:29

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) -

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al Festival - così come l'ha ribattezzata Elettra Lamborghini - si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.  

1. Lda e Aka 7even - 780 punti 

2. Bambole di pezza - 570 punti 

3. Sal Da Vinci - 520 punti 

4. Samurai Jay - 512 punti 

5. Dargen D'Amico - 484 punti 

6. Ditonellapiaga - 460 

7. Elettra Lamborghini - 427 punti 

8. Eddie Brock - 420 punti 

9. J-Ax - 411 punti 

10. Sayf - 405 punti 

11. Leo Gassmann - 366 punti 

12. Ermal Meta - 344 punti 

13. Arisa - 325 punti 

14. Malika Ayane - 298 punti 

15. Fulminacci - 282 punti 

16. Serena Brancale - 266 punti 

17. Fedez e Masini - 240 punti 

18. Luchè - 237 punti 

19. Levante - 218 punti 

20. Enrico Nigiotti - 211 punti 

21. Tommaso Paradiso - 208 punti 

22. Michele Bravi -207 punti 

23. Maria Antonietta e Colombre - 199 punti 

24. Mara Sattei - 198 punti 

25. Nayt - 175 punti 

26. Patty Pravo - 173 punti 

27. Tredici Pietro - 164 punti 

28. Francesco Renga -135 punti 

29. Raf - 130 punti 

30. Chiello - 80 punti 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium