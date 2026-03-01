FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) -
LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al Festival - così come l'ha ribattezzata Elettra Lamborghini - si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.
1. Lda e Aka 7even - 780 punti
2. Bambole di pezza - 570 punti
3. Sal Da Vinci - 520 punti
4. Samurai Jay - 512 punti
5. Dargen D'Amico - 484 punti
6. Ditonellapiaga - 460
7. Elettra Lamborghini - 427 punti
8. Eddie Brock - 420 punti
9. J-Ax - 411 punti
10. Sayf - 405 punti
11. Leo Gassmann - 366 punti
12. Ermal Meta - 344 punti
13. Arisa - 325 punti
14. Malika Ayane - 298 punti
15. Fulminacci - 282 punti
16. Serena Brancale - 266 punti
17. Fedez e Masini - 240 punti
18. Luchè - 237 punti
19. Levante - 218 punti
20. Enrico Nigiotti - 211 punti
21. Tommaso Paradiso - 208 punti
22. Michele Bravi -207 punti
23. Maria Antonietta e Colombre - 199 punti
24. Mara Sattei - 198 punti
25. Nayt - 175 punti
26. Patty Pravo - 173 punti
27. Tredici Pietro - 164 punti
28. Francesco Renga -135 punti
29. Raf - 130 punti
30. Chiello - 80 punti