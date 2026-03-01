FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) -

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al Festival - così come l'ha ribattezzata Elettra Lamborghini - si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.

1. Lda e Aka 7even - 780 punti

2. Bambole di pezza - 570 punti

3. Sal Da Vinci - 520 punti

4. Samurai Jay - 512 punti

5. Dargen D'Amico - 484 punti

6. Ditonellapiaga - 460

7. Elettra Lamborghini - 427 punti

8. Eddie Brock - 420 punti

9. J-Ax - 411 punti

10. Sayf - 405 punti

11. Leo Gassmann - 366 punti

12. Ermal Meta - 344 punti

13. Arisa - 325 punti

14. Malika Ayane - 298 punti

15. Fulminacci - 282 punti

16. Serena Brancale - 266 punti

17. Fedez e Masini - 240 punti

18. Luchè - 237 punti

19. Levante - 218 punti

20. Enrico Nigiotti - 211 punti

21. Tommaso Paradiso - 208 punti

22. Michele Bravi -207 punti

23. Maria Antonietta e Colombre - 199 punti

24. Mara Sattei - 198 punti

25. Nayt - 175 punti

26. Patty Pravo - 173 punti

27. Tredici Pietro - 164 punti

28. Francesco Renga -135 punti

29. Raf - 130 punti

30. Chiello - 80 punti