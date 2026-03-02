 / Cronaca

Cronaca | 02 marzo 2026, 16:13

Ciclista colpito da un'automobile lungo l'Aurelia a Borghetto S. Spirito, un ferito in codice giallo al Santa Corona

Vittima un uomo, la collisione all'altezza del semaforo vicino al Castello Borrelli. Ripercussioni sul traffico

Ciclista colpito da un'automobile lungo l'Aurelia a Borghetto S. Spirito, un ferito in codice giallo al Santa Corona

E' stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure un uomo sulla cinquantina che, mentre stava percorrendo l'Aurelia in sella alla propria bicicletta, è stato colpito da un'automobile.

Mentre la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 15:20 all'altezza del semaforo vicino al Castello Borrelli, è stata messa al vaglio delle Forze dell'ordine giunte sul posto, la vittima è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Ceriale con le prime cure del caso e il trasporto al nosocomio per ulteriori controlli e le necessarie medicazioni.

L'incidente ha avuto alcuni riflessi sul traffico, in entrambe le direzioni, con la formazione di code e rallentamenti. Le condizioni dell'uomo colpito non sono fortunatamente gravi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium