 / 

| 02 marzo 2026, 07:33

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

(Adnkronos) - Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata. 

La struttura dei rendimenti è “step-up”, cioè crescente nel tempo: 

- 2,50% per il 1° e 2° anno 

- 2,80% per il 3° e 4° anno 

- 3,50% per il 5° e 6° anno 

Le cedole sono pagate ogni tre mesi, offrendo così un flusso periodico di entrate. Al termine del collocamento, il MEF potrà confermare o rivedere al rialzo i tassi definitivi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura. 

 

Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale. 

Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione. 

- Investimento minimo: 1.000 euro 

-- Nessun tetto massimo 

- Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata) 

La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale. 

 

Come per tutti i titoli di Stato italiani, il BTP Valore beneficia di: 

- Tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale 

- Esenzione dall’imposta di successione 

- Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium