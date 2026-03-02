Iran, Meloni “Italia voleva l’accordo, ora l’obiettivo è che la crisi non dilaghi”

ROMA (ITALPRESS) - La nuova crisi mediorientale "mi preoccupa ovviamente perchè sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. E' la ragione per la quale l'Italia si era molto spesa perchè si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano. Particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale, noi non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5."Quell'accordo è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei. Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate particolarmente nei paesi del Golfo - aggiunge -. Siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei. L'obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l'Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei paesi del Golfo che sono totalmente ingiustificati".Meloni si dice preoccupata anche per il contesto generale: "una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha inevitabilmente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos"."Il fenomeno del terrorismo legato al fondamentalismo islamico è molto complesso, perchè agisce anche attraverso azioni dei singoli e quindi è un fenomeno sul quale non si può mai abbassare la guardia - sottolinea inoltre il presidente del Consiglio -. E' la ragione per la quale il ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza, ma tutte le le realtà che sono dedicate a questo questo tema sono mobilitate a partire dalla nostra intelligence".E alla domanda sull'assenza del ministro della Difesa Guido Crosetto dall'Italia nelle prime ore dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, Meloni risponde così: "Posso dirle che il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).