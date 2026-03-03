Incidente sulla A10 tra Pietra e Finale: tamponamento a catena coinvolge 5 veicoli, code in entrambe le direzioni

AGGIORNAMENTO ORE 17: i mezzi sono stati recuperati e il tratto autostradale, in precedenza chiuso, regolarmente riaperto. Permangono i disagi causati dai cantieri presenti in zona e all'altezza di Spotorno, lungo la A10: tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, si registra circa 1 km di coda, sono invece 17 i km di incolonnamenti tra Borghetto e Spotorno, in direzione Italia.

Un incidente stradale ha creato disagi lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Savona. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 e la macchina dei soccorsi si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli, tra cui un furgoncino.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Rossa di Loano, l’automedica, i vigili del fuoco e il personale autostradale per prestare assistenza ai coinvolti e gestire la viabilità.

Sono segnalate code di circa 6 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Savona e di 3 chilometri tra Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.