"Sanità in piazza" ad Albenga, la Casa della Comunità incontra la cittadinanza

Appuntamento domani, dalle ore 9.30, in piazza del Popolo ad Albenga (lato vecchio ospedale) per "Sanità in Piazza" con gli operatori della Casa della Comunità, che saranno presenti per illustrare alla cittadinanza il funzionamento della struttura e i servizi attivi sul territorio.

Nel corso della mattinata verrà distribuito materiale informativo e sarà possibile ricevere chiarimenti sui nuovi percorsi assistenziali e sulle modalità di accesso.

Un’occasione di confronto diretto per conoscere più da vicino le opportunità offerte alla popolazione.