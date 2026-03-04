Borgio Verezzi: il "PremioDonna" a Claudia Sugliano, giornalista, traduttrice e saggista di fama internazionale

Venerdì 6 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare Comunale di Borgio Verezzi si terrà la quarta edizione del PremioDonna, l'appuntamento annuale promosso dall'associazione Agorà, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, dedicato a celebrare l'eccellenza femminile del nostro territorio nella cultura, nella società e nell'arte. Quest'anno il riconoscimento viene assegnato a Claudia Sugliano, giornalista, traduttrice e saggista di fama internazionale, originaria di Piana Crixia, in Val Bormida.

Il premio 2026 viene conferito a Claudia Sugliano per la straordinaria capacità di costruire ponti culturali tra mondi lontani, portando la letteratura e l’arte russa al pubblico italiano con sensibilità e rigore attraverso la sua carriera come giornalista, traduttrice e saggista che ha saputo raccontare popoli, luoghi e artisti con passione autentica.

Formatasi al Liceo classico Chiabrera di Savona e alla Facoltà di Lingue straniere dell'Università di Genova, Claudia Sugliano ha poi perfezionato la lingua russa presso l'Istituto Puskin di Mosca: una formazione che ha orientato l'intera sua carriera professionale. Ha lavorato come interprete in occasioni di rilievo nazionale e internazionale, tra cui le Preghiere per la Pace di Sant'Egidio e il Convegno per il 10° anniversario della Perestrojka a Genova, dove ha accompagnato Raisa Gorbačëva. I frequenti soggiorni di lavoro a Mosca e la passione per la letteratura le hanno permesso di conoscere e frequentare alcune delle più importanti scrittrici russe contemporanee, tra cui Tatjana Tolstaja, Ljudmila Petruševskaja e Viktorija Tokareva, delle quali ha tradotto opere per case editrici come Mondadori, La Tartaruga e Il Melangolo.

Come giornalista ha collaborato con Il Secolo XIX, La Gazzetta di Parma, Il Corriere del Ticino e riviste culturali come Arte, Bell'Europa, Bell'Italia, Antiquariato. Ha collaborato a due documentari per la Televisione della Svizzera italiana girati in Russia e Ucraina, e pubblicato monografie su San Pietroburgo, Praga e l’Ungheria, tradotte in molte lingue. Nel campo dell'arte ha curato cataloghi per mostre internazionali a New York, Montecarlo e al Priamar di Savona.

Nel 2019 ha pubblicato La mia Russia – Viaggi, incontri, cultura e tradizioni russe (Albigraph), raccolta di articoli e saggi dedicati alla Russia. Tra i suoi ultimi progetti, la traduzione dell'autobiografia dell'artista bielorusso Boris Zaborov e la sua intermediazione per la prima mostra retrospettiva dell'artista alla Maison Caillebotte di Yerres, vicino a Parigi, nel 2025. È inoltre in via di pubblicazione il volume Milena Milani – Musa o Regina, dedicato alla celebre scrittrice e artista savonese.

La cerimonia è organizzata dall'associazione Agorà – AgorArt con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, di BCC Pianfei e Rocca de' Baldi – Credito Cooperativo Italiano, e di EndOrfine. L'ingresso è libero.