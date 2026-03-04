 / 

Cybersicurezza, Ferretti (Protiviti): "Con Ia rivoluzione in investigazioni cyber"

(Adnkronos) - "L’Ai sta rivoluzionando le investigazioni cyber: non è un supporto, è un amplificatore strategico che permette di scoprire ciò che gli attaccanti cercano di rendere invisibile. Oggi non indagare rapidamente significa lasciare che il nemico detti le regole”. Lo ha detto oggi a Roma Enrico Ferretti, Managing Director di Protiviti, alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Titolo dell’incontro: ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’. 

 

