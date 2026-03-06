Albenga, Marianna e Marco Morandi protagonisti all’Ambra con “Benvenuti a casa Morandi – a letto senza cena”

Prosegue con successo la rassegna teatrale albenganese organizzata dalla Teatro Ingaunia, sotto la direzione artistica di Mario Mesiano e con il contributo del Comune di Albenga. Dopo l’esilarante spettacolo “Il Colpo della Strega” andato in scena sabato scorso davanti a un pubblico numerosissimo, domenica 8 marzo alle ore 18 sarà la volta di Marianna e Marco Morandi con la brillante e divertente commedia “Benvenuti a casa Morandi – a letto senza cena”, scritta da Marianna Morandi, Marco Morandi, Elisabetta Tulli e diretta da Pino Quartullo.

«Con grande emozione annuncio l’arrivo ad Albenga di Marianna e Marco Morandi», dichiara Mario Mesiano. «Oltre a essere figli di un padre icona del panorama musicale e televisivo, sono due interpreti di grande talento, pronti a raccontarci aneddoti e curiosità della loro vita speciale in casa Morandi».

La commedia racconta la vita di Marianna e Marco, cresciuti tra canzoni famose, film di successo e ospitate televisive, e il loro ritrovamento degli oggetti lasciati dalla Tata Marta, figura centrale della famiglia per cinquant’anni. Tra ricordi, quaderni, giocattoli e la ricostruzione della loro cameretta, fratello e sorella condividono episodi esilaranti e momenti toccanti, il tutto accompagnato da musica e comicità in un atto unico.

«La commedia mi ha divertito ed intenerito molto», commenta il regista Pino Quartullo, «perché Marianna e Marco riescono a mettersi a nudo come raramente si vede in teatro».

Prevendite disponibili presso la Libreria “Quarta di Copertina” (via Enrico D’Aste 4, Albenga, tel. 0182 555999) o online su www.ticket.it.