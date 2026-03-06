Rialto, corso gratuito di primo soccorso aperto a tutti

Il Comune di Rialto, in collaborazione con la P.A. Croce Bianca di Calice Ligure, organizza un Corso di Primo Soccorso per la popolazione, gratuito e aperto a tutti, finalizzato a fornire i principali strumenti e le conoscenze per la gestione di un’emergenza medica.

Il primario obiettivo di questo progetto è far acquisire e applicare i corretti comportamenti da adottare: in qualsiasi momento e occasione, infatti, una persona potrebbe avere bisogno di aiuto, e il corretto comportamento in attesa dei soccorsi specializzati può essere determinante per salvare una vita.

Il corso, tenuto da soccorritori esperti, si svolgerà presso la sala consiliare situata in via Melogno 43 (link posizione: https://maps.app.goo.gl/qojr4hQC582SHBhUA) a partire dal mese di marzo, e sarà strutturato in 3 lezioni teorico-pratiche di 2 ore ciascuna.

La formazione sarà suddivisa in una parte teorica, in cui verranno impartite le basi del primo soccorso, e in una pratica (manovre di soccorso di base): gesti semplici da imparare, facili da applicare, ma in grado di fare la differenza.

Il corso si articolerà in tre incontri, tutti dalle 20.30 alle 22.30. Il 25 marzo si terrà l’introduzione al corso, con particolare attenzione ai comportamenti da adottare in caso di traumi e ferite. Il 1° aprile verranno affrontati temi come l’arresto cardio-polmonare (BLS), l’ostruzione delle vie aeree e i comportamenti da seguire in caso di shock o malori. Infine, l’8 aprile sarà dedicato alle esercitazioni pratiche, per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni teoriche.

Tutta la documentazione (locandina, programma e modulo di iscrizione) è disponibile nell’homepage del sito istituzionale www.comune.rialto.sv.it e sui canali social dell’ente.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi inviando l’apposito modulo entro il 22 marzo all’indirizzo mail: sindaco@comune.rialto.sv.it.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i referenti del corso ai seguenti numeri: Luciano Doglio: 340 5815949; Valentina Doglio: 334 3029924.