Finale, cambiano le tariffe dei parcheggi ma la minoranza accusa: "Pochi avvisi e pubblicità, sono fioccate le multe"

Un comunicato congiunto del gruppo Misto di minoranza, composto da Guzzi, Geremia, Montanaro e Brichetto, interviene sulla gestione dei parcheggi e delle tariffe comunali, sottolineando criticità sia di metodo che di merito.

I consiglieri ricordano come, quattro mesi fa, avessero già sollevato la questione in Consiglio Comunale. "Abbiamo proposto una collaborazione per provare ad analizzare insieme punti di forza e punti di debolezza del Park Piaggio e cercare insieme soluzioni diverse da quelle attuate fino ad oggi", dichiarano, sottolineando che, fino a oggi, è seguito "un assordante silenzio" da parte della maggioranza.

Secondo la minoranza, l’amministrazione ha deciso di estendere il pagamento dei parcheggi a pagamento nei mesi invernali a Pia e Varigotti, zone dove il problema di parcheggio "in inverno praticamente non esiste", creando disagio principalmente ai residenti e ai pochi turisti. "Si poteva invece ampliare il pagamento a maggio ed ottobre, mesi di alta stagione sempre più vissuti dai turisti, lasciando inalterati gli altri periodi", aggiungono.

Il resto del piano parcheggi, osservano i consiglieri, non è stato modificato, nonostante le critiche iniziali di alcuni sostenitori della maggioranza. "Evidentemente erano mere critiche prive di fondamento, visto che avendo ora la possibilità di modificarle non lo hanno fatto. O forse il piano all’epoca criticato ha funzionato. La coerenza non è da tutti", affermano.

Per quanto riguarda il Park Piaggio, la novità principale riguarda un abbonamento lavoratori di 50 euro annui, che genererebbe introiti molto limitati rispetto all’affitto complessivo dell’area. "La categoria Albergatori dichiara che al momento non vi è interesse in una proposta di affitto a 1.000 euro annui, preferendo il vecchio sistema dell’abbonamento giornaliero o settimanale per i blu dei centri cittadini", spiegano i consiglieri.

Il gruppo Misto propone di ragionare su abbonamenti residenti considerando l’intero territorio comunale e di semplificare la segnaletica e i sistemi tariffari. "Le commissioni di lavoro consiliari servirebbero a mettere sul tavolo riflessioni e spunti da cui possono nascere soluzioni concrete ed un vero aiuto alla comunità", sottolineano.

Infine, i consiglieri denunciano "un avvio maldestro e poco rispettoso per gli utenti delle nuove tariffe, con pochi avvisi, pubblicità nulla e moltissime multe per chi si è ritrovato catapultato in un sistema nuovo".