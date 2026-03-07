 / Cronaca

Cronaca | 07 marzo 2026, 22:27

Incidente mortale sull’Aurelia Bis a Villanova d’Albenga: muore un motociclista di 50 anni

La tragedia intorno alle 21: fatale lo scontro con un furgone

Grave incidente nella serata di oggi lungo l’Aurelia Bis, all’altezza di Villanova d’Albenga: un motociclista di circa 50 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un furgone.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori con l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

A causa dell’incidente, l’Aurelia Bis è stata chiusa al traffico nel tratto da Villanova d’Albenga in direzione Alassio per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro.

Redazione

