Bardineto si presenta ai visitatori: nuovi cartelli e logo turistico per raccontare "la montagna a portata di mare"

Nuovi cartelli di ingresso e uscita paese e un nuovo simbolo con cui raccontarsi ai visitatori. Si è conclusa questa settimana l’installazione della nuova segnaletica nelle località Giovo, Braia e Cascina Bormida, un intervento che segna anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo logo turistico del Comune di Bardineto.

Non si tratta soltanto di un elemento grafico, ma di un segno identitario pensato per rappresentare il territorio e la sua vocazione.

Nel logo, infatti, le lettere del nome Bardineto si intrecciano fino a disegnare il profilo delle montagne che circondano il paese, mentre alla base una linea fluida richiama idealmente le onde del mare.

Un richiamo visivo che sintetizza la particolarità geografica del borgo dell’entroterra savonese: essere un’autentica oasi montana a pochi chilometri dalla costa ligure. A racchiudere questo concetto è lo slogan scelto dall’amministrazione comunale: “La montagna a portata di mare”.

Il nuovo marchio nasce con l’obiettivo di diventare il biglietto da visita del paese nella promozione turistica. Un simbolo pensato per distinguersi nella vetrina dell’offerta ligure, capace di unire tradizione, natura e facilità di accesso.

Un modo per rafforzare l’identità del territorio e allo stesso tempo guardare al futuro del turismo locale.