Incidente a Urbe, motociclista perde il controllo, portato in codice rosso al San Paolo

Incidente nel pomeriggio a Urbe, dove un motociclista che viaggiava con una passeggera ha perso il controllo della moto, cadendo sull’asfalto e battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Sassello, la Croce Rossa di Urbe, l’automedica del 118 e l’elicottero Grifo. È stata allertata anche la Polizia Stradale.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire.

Una delle due persone a bordo della moto è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.