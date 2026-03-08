 / 

08 marzo 2026

Milan-Inter 1-0, pareggio 'annullato' ai nerazzurri nel recupero. Cos'è successo

Milan-Inter

oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato. Al 93', il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area di rigore e l'esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l'arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d'angolo. 

Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, il triplice fischio ha certificato la vittoria del Milan. Un successo che porta la squadra di Allegri a -7 dagli uomini di Chivu, riaprendo di fatto il campionato. 

 

 

