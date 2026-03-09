In poche ore due giovani uomini morti lanciandosi nel vuoto: le tragedie di Pietra Ligure e Alassio

Un weekend di lutti ha colpito il savonese. Due uomini giovani, uno di 34 anni e l'altro di 25, hanno perso la vita tra sabato e domenica lanciandosi nel vuoto da abitazioni nelle località di Pietra Ligure e Alassio. Le circostanze, ricostruite rispettivamente dai carabinieri e dalla Procura, portano in entrambi i casi a escludere il coinvolgimento di terzi.

Sabato pomeriggio una coppia torinese - lui trentacinquenne, lei di qualche anno più giovane - è arrivata a Pietra Ligure per un breve soggiorno in Riviera, meta che frequentavano abitualmente. I due si erano sistemati in un Bed & Breakfast in corso Italia, in prossimità del distributore Tamoil sull'Aurelia.

La giornata era trascorsa senza segnali di allarme: una passeggiata nel pomeriggio, la cena fuori, il rientro in serata. È in quel momento, secondo quanto la donna ha riferito ai carabinieri, che l'uomo le ha confessato di averla tradita.

Non ci sarebbero state urla né litigi. La compagna si è chiusa nel silenzio. Ma la situazione è precipitata rapidamente: quando la donna ha capito che il fidanzato stava per compiere un gesto estremo, è corsa sul pianerottolo a chiedere aiuto. Troppo tardi. L'uomo, iniziali N. S. D. T., si è gettato dalla finestra del terzo piano. I traumi cranici riportati nella caduta sono stati letali: i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e dei militi di Pietra Soccorso si sono rivelati inutili.

La compagna ha dichiarato agli inquirenti che il trentaquattrenne non aveva mai manifestato in precedenza comportamenti riconducibili a stati depressivi. Il pubblico ministero Luca Traversa ha deciso di non aprire un fascicolo, rinunciando all'autopsia e restituendo la salma alla famiglia, che potrà organizzare i funerali a Torino.

A poche ore di distanza un'altra tragedia, con un gesto autolesionistico simile che ha reso vittima, anche questa volta, un giovane turista piemontese. Ad Alassio. Un ragazzo di 25 anni originario di Cuneo, iniziali L.C., si è gettato dal quarto piano di un palazzo in via Leonardo Da Vinci (l'ex hotel Genova, oggi riconvertito in appartamenti e case vacanza). Il giovane si trovava in città per il weekend insieme ai genitori.

Prima di compiere il gesto, avrebbe lasciato un biglietto scritto a mano: "Vi chiedo scusa". In questo caso la Procura ha disposto l'autopsia; la salma è stata trasferita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.