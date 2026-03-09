Maremontana 2026: a Loano torna la grande sfida di trail running tra mare e montagna

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di trail running. Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolgerà la 14^ edizione della Maremontana Trail – Memorial Battista e Cencin De Francesco, manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Maremontana con il contributo ed il patrocinio del Comune di Loano che ogni anno richiama atleti e accompagnatori da tutta Italia e da diversi paesi europei.

“Manifestazioni come la Maremontana rappresentano molto più di una competizione sportiva – affermano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega allo sport Gianluigi Bocchio – Sono un'occasione per valorizzare il territorio, promuovere uno stile di vita sano e creare momenti di incontro tra atleti, cittadini e visitatori. Il connubio tra mare ed entroterra, che caratterizza questo evento, permette di far conoscere le bellezze naturalistiche dell'area e rafforza l'attrattività turistica della città. Ringraziamo gli organizzatori, i volontari e tutti i partner per l'impegno e la passione con cui rendono possibile ogni anno questa manifestazione, diventata ormai un appuntamento atteso e partecipato”.

Cuore della manifestazione sarà Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, dove sorgerà il “Villaggio Maremontana”, punto di ritrovo per partecipanti e visitatori con stand dedicati al mondo del trail running, espositori commerciali, negozi specializzati, aziende di nutrizione sportiva e organizzatori di altre gare.

Il programma prenderà il via sabato 28 marzo, dalle 10 alle 19, con l'apertura degli stand e le attività del villaggio. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19, sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara. Alle 18 è previsto il briefing tecnico rivolto agli atleti delle gare competitive, con informazioni su meteo, percorso e sicurezza. Saranno presenti il direttore di gara, i giudici federali, i responsabili del soccorso, sicurezza e delle comunicazioni.

Il momento clou sarà domenica 29 marzo, giornata dedicata alle gare. Il calendario prevede tre trail competitivi: il K50 da 50 chilometri, con partenza alle 6 e arrivi previsti tra le 10.50 e le 17; il K29 da 29 chilometri, con partenza alle 8 e arrivi tra le 10.45 e le 14.20; il K16 da 16 chilometri, con partenza alle 9.30 e arrivi tra le 10.45 e le 12.30. Accanto alle competizioni, spazio anche alla partecipazione amatoriale con la camminata da 8 chilometri, aperta agli appassionati e con partenza alle 9.45.

Nel corso della giornata saranno attivi diversi servizi per gli atleti (tra cui il massaggio sportivo post gara dalle 12 alle 18) mentre nel pomeriggio sono in programma l'estrazione della lotteria per finanziare gli interventi di sistemazione del rifugio degli Amici del Carmo e le premiazioni delle gare competitive, a partire dalle 14.30.

Il villaggio resterà aperto per tutto il weekend, dalle 10 alle 19 il sabato e dalle 6.30 alle 18 la domenica, offrendo un'occasione di incontro tra sportivi, aziende e associazioni del territorio. Tra gli espositori e partner figurano realtà del mondo outdoor, associazioni sportive e organizzazioni impegnate nella promozione dello sport e della solidarietà.

La Maremontana si conferma così non solo una gara, ma anche un evento capace di unire sport, territorio e comunità, valorizzando i sentieri dell'entroterra loanese e la sua vocazione outdoor.