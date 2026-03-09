È morta Jennier Runyon, addio al volto di 'Ghostbusters': aveva 65 anni

(Adnkronos) -

È morta Jennifer Runyon. L’attrice statunitense, nota per le sue apparizioni nel film cult 'Ghostbusters (Acchiappafantasmi)' e nella sitcom 'Babysitter', è scomparsa venerdì 6 marzo all’età di 65 anni dopo una breve malattia tumorale. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’amica e collega Erin Murphy con un messaggio sui social. “È con grande tristezza che condivido che la mia amica Jennifer Runyon Corman è scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro”, ha scritto l’attrice, ricordandola come “una persona speciale” e rivolgendo il proprio pensiero alla famiglia e ai figli.

Nata il 1° aprile 1960 a Chicago, Runyon proveniva da una famiglia già legata al mondo dello spettacolo: il padre, Jim Runyon, era un annunciatore radiofonico e disc jockey, mentre la madre, Jane Roberts, era attrice. La carriera cinematografica iniziò nel 1980 con il film horror 'To All a Good Night'. Negli anni successivi apparve in diverse produzioni cinematografiche e televisive, tra cui nel 1984 la commedia "Zattere, pupe, porcelloni e gommoni" e una parte nel celebre "Ghostbusters" con Bill Murray, dove interpreta una studentessa universitaria sottoposta a un esperimento di percezione extrasensoriale. Sempre nel 1984 ottenne uno dei ruoli principali nella prima stagione della sitcom 'Babysitter', interpretando Gwendolyn Pierce. Nel 1988 vestì invece i panni di Cindy Brady nel film televisivo 'A Very Brady Christmas'.

Nel corso della sua carriera Jennifer Runyon è apparsa inoltre in numerose serie televisive di successo, tra cui 'Beverly Hills, 90210', 'Due ragazzi e una chitarra', 'Professione pericolo', 'Magnum P.I.', e 'La signora in giallo'. oltre a recitare in 111 episodi della soap 'Destini'. Nel 1991 sposò Todd Corman, allenatore di basket e produttore televisivo, con il quale ha avuto due figli, Wyatt e Bayley. Negli ultimi anni aveva progressivamente ridotto la propria attività artistica: nel 2014 aveva dichiarato di essersi semi-ritirata dalla recitazione per dedicarsi all’insegnamento. (di Paolo Martini)