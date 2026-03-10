Famiglia nel bosco, Romina Power: "Anche io e Al Bano vivevamo così"

(Adnkronos) -

Romina Power ha espresso solidarietà nei confronti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', e ha 'attaccato' la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare i tre figli dalla madre. La cantante ha affidato ai social un messaggio, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia", ha esordito Romina Power, riconoscendosi nella storia della famiglia. "Negli anni ‘60 io e Albano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre", ha spiegato esprimendo massima vicinanza alla donna.

Romina Power ha usato parole forti, puntando il dito contro il sistema italiano: "Ma come osano separare una mamma dai suoi figli? L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna... questo non sarebbe successo".

L’artista lancia poi un appello diretto alla premier Giorgia Meloni affinché "possa intervenire per proteggere questa famiglia" e alla fine del post, Power menziona anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Romina Power accanto al post, ha condiviso anche uno scatto di vecchia data che la ritrae insieme all’ex marito e ai quattro figli: Ylenia, Romina, Cristèl e Yari, insieme sul prato. "L’altra famiglia del bosco", ha scritto Romina Power.