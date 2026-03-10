Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita

(Adnkronos) - Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus a Napoli. L’uomo si trovava piantonato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove si è impiccato utilizzando un lenzuolo.

Secondo quanto si apprende, dopo il fermo aveva già tentato un gesto di autolesionismo sia in caserma dopo l'arresto, sia durante la permanenza nel carcere di Poggioreale, prima del trasferimento nella struttura ospedaliera. Nella serata di ieri, poi, il triste epilogo.

Venerdì sera, l'uomo aveva sequestrato una donna di 32 anni a bordo di un autobus e l'aveva accoltellata più volte senza alcun motivo. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.