Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km.

Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l'hashtag #terremoto è costantemente presente, nell'area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia - Milano, Como, Bergamo - di utenti che hanno avvertito la scossa.