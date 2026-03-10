 / 

| 10 marzo 2026, 01:01

Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km. 

Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l'hashtag #terremoto è costantemente presente, nell'area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia - Milano, Como, Bergamo - di utenti che hanno avvertito la scossa. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium