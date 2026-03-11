Frontale sulla Sp 29 ad Altare: auto si ribalta, un ferito in codice giallo al San Paolo

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, lungo la Sp 29 all’altezza di Altare. Due auto si sono scontrate frontalmente e, a seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata.

Il conducente dell’auto ribaltata è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, l’automedica e gli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.