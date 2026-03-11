Savona celebra le immagini storiche: ecco l’Archivio Pubblico Fotografico Savonese tra collezionisti e patrimonio locale

Sono oltre trent’anni che la Società Savonese di Storia Patria dedica molta attenzione alle immagini, a partire dai libri di Mario Stellatelli, uno dei quali fu proprio dedicato ai fotografi antichi della città, e ai corsi sulla fotografia come fonte storica che, all’inizio del XXI secolo, ebbero notevole successo.

Negli ultimi anni, grazie a numerose donazioni, Storia Patria ha raccolto una ampia collezione – si stima siano oltre trecentomila - di immagini su supporto fisico (stampa cartacea, diapositiva, vetro, ecc.) e digitale, provenienti dagli archivi di ben noti fotografi savonesi - tra cui Ignazio Brilla, Pino Piccardo, Massimiliano Ribelli, Marco Sabatini e il ricchissimo. e finora sconosciuto. archivio di Ermanno Armao – oltre che da proprie pubblicazioni.

Notevoli fondi di immagini sono, inoltre, quelli costituiti dalle matrici tipografiche confluite nelle pubblicazioni di Storia Patria e dalla vastissima collezione di cartoline della provincia di Savona raccolte da Francesco Loni, o delle trasformazioni della città negli ultimi decenni (Francesco Murialdo).

Fatta questa premessa, sembra il momento giusto per rendere pubblico tale patrimonio iconografico che riguarda non solo la Liguria e il basso Piemonte, ma anche luoghi lontani come il Levante del Mediterraneo e il Sudamerica, oltre alla produzione professionale di fotografi locali del XIX e XX secolo.

La giornata di studio è dedicata alla presentazione dell’Archivio Pubblico Fotografico Savonese (APuF) e allo scambio di esperienze professionali con alcune primarie istituzioni, fotografi e collezionisti. L'appuntamento è fissato per il 21 marzo presso il Seminario Vescovile (via Ponzone, 5).

La mattinata avrà inizio alle ore 9.00 con i saluti iniziali e le premesse del presidente di Storia Patria, Danilo Bruno. Seguiranno gli interventi di Furio Ciciliot, che presenterà le collezioni e gli archivi fotografici di Storia Patria, e di Pietro Repetto e Claudia Cerioli, che illustreranno rispettivamente la prima e la seconda parte della Fondazione Ansaldo. La sessione si chiuderà con l’intervento di Marco Lagorio, dedicato agli aspetti tecnici delle lastre fotografiche di vetro conservate da Storia Patria.

Il pomeriggio, a partire dalle 14.30, continuerà con una serie di presentazioni su archivi, collezionismo e fotografia storica. Flavio Menardi Noguera parlerà della Biblioteca Mediateca Finalese, seguito da Paolo Cerruti, che racconterà l’origine e gli sviluppi del sito Varagine.it. Carla Matteoni presenterà le immagini del Museo Perrando di Sassello, mentre Massimiliano Ribelli e Marco Sabatini approfondiranno il ruolo del fotografo e del collezionista. Mariano Bosco tratterà del collezionismo di immagini digitali, e Giovanni Gallotti proporrà un itinerario di immagini savonesi custodite dall’APuF. La giornata si concluderà con i saluti finali di Eleonora Ponteprino, vicepresidente di Storia Patria.