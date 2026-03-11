Quanto incide sull'economia ligure il casinò di Sanremo

La Liguria è una delle poche regioni italiane che può vantare la presenza di un casinò fisico sul proprio territorio: il celebre Casinò di Sanremo. In Italia, infatti, le case da gioco legali sono soltanto quattro e si trovano a Sanremo, Venezia, Saint-Vincent e Campione d’Italia. Il Casinò di Sanremo, inaugurato nel 1905, è uno dei più antichi e prestigiosi d’Europa e oltre al gioco è diventato nel tempo anche un importante centro culturale e turistico, ospitando eventi, spettacoli e manifestazioni che contribuiscono alla vita economica e sociale della Riviera ligure. I migliori casinò online stando alla classifica di Gazzetta Scommesse sono quelli che più catalizzano l'attenzione degli utenti in questo periodo storico. Eppure, Sanremo continua a tenere botta, rimanendo un polo turistico capace di fatturare diversi milioni di euro, aiutando anche il bilancio della Regione Liguria ogni anno. Per tutta la Liguria, quindi, il casinò rappresenta non solo un luogo di intrattenimento, ma anche un elemento storico e fortemente identitario, capace di attirare visitatori e di rafforzare il ruolo di Sanremo come destinazione turistica internazionale.

Perché il casinò di Sanremo è un polo importante per tutta la Liguria

Il Casinò di Sanremo, quindi, è considerato un polo molto importante per tutta la Liguria per diversi motivi, da quelli economici, turistici fino ad arrivare a quelli culturali. Fin dalla sua apertura nel 1905, il casinò attira visitatori da tutta Europa. Questo porta molti turisti nella città di Sanremo, favorendo così alberghi, ristoranti e negozi della zona. Il casinò genera inoltre entrate importanti sia per il comune sia per la Regione. Parte dei profitti viene reinvestita nel territorio, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla creazione di posti di lavoro. Oltre alla sua attività principale, quella per cui nasce, la casa da gioco di Sanremo ospita spettacoli, congressi ed eventi culturali. Storicamente è stato anche uno dei luoghi che hanno ospitato le prime edizioni del Festival di Sanremo, la cui 76esima edizione è terminata proprio pochi giorni fa . Il Casinò di Sanremo non è quindi solo ed esclusivamente un casinò, bensì un punto di riferimento per tutta la Liguria perché unisce turismo, economia, cultura e storia.

Da dove arrivano le maggiori entrate?

Il casinò ha diverse fonti di entrata, ma alcune pesano molto più di altre. I giochi elettronici, quindi slot machine e video slot, che trainano il settore del gioco da diversi anni , sono la principale fonte di guadagno. Le slot generano la parte più consistente degli incassi perché sono sempre disponibili, permettono puntate rapide e continue e attirano molti più giocatori rispetto ai tavoli tradizionali. Poi ci sono i giochi da tavolo, che comprendono attività ludiche come Roulette, Blackjack, Punto Banco e Poker. Infine, il casinò organizza tornei e manifestazioni che portano entrate da quote di iscrizione e da tutto il turismo legato agli eventi.

Non solo gioco: tutti gli eventi che il casinò può ospitare

Il Casinò di Sanremo, quindi, non è soltanto un luogo dedicato al gioco, ma rappresenta anche uno dei principali centri culturali e mondani della città. Tra gli eventi più importanti che può ospitare troviamo spettacoli teatrali, concerti e rassegne musicali, che sfruttano le sale eleganti e l’acustica delle sue strutture. Il casinò è spesso utilizzato anche per conferenze, convegni e meeting aziendali grazie alle sale attrezzate per eventi professionali e istituzionali. Non mancano poi mostre d’arte, presentazioni di libri e manifestazioni culturali, che contribuiscono a rendere la casa da gioco un vero e proprio punto di riferimento per la vita culturale della città. Inoltre, la location viene scelta anche per eventi privati e di gala, come serate di beneficenza, feste esclusive e premiazioni.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.