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| 14 marzo 2026, 17:02

Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

(Adnkronos) - Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all'esterno dell'abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa.  

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.  

La versione dell'uomo è ora al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l'ipotesi del drammatico incidente domestico. Indaga la Polizia di Stato. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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