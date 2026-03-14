Sanremo Top, stasera 14 marzo il secondo appuntamento: i Big tornano sul palco con Conti

(Adnkronos) - Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta oggi sabato 14 marzo alle ore 21.30 con il secondo e ultimo appuntamento. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti.

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo 'spin off' di un’edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali. Sanremo 2026 è stata, infatti, la quarta migliore edizione degli ultimi 30 anni in termini di ascolti e ha saputo unire il Paese ben oltre il successo del dato tv, con social e digitale cresciuti con numeri straordinari. I contenuti social legati al festival hanno generato 1,8 miliardi di video views con una crescita di oltre 300% tra la prima e l’ultima serata. Tiktok concentra il 70% della fruizione social e raggiunge 84 milioni di views nella finale. Il sentiment online resta molto positivo: 82,8%. Le visualizzazioni digital raggiungono i 34 milioni con oltre 4 milioni di ore di fruizione. In tv la media è stata del 63% di telespettatori, con un picco dell’82% nell’ultima serata; forte la presenza dei giovani, 82,4% di share tra i 15–24 anni, e oltre il 74% tra i 4–14 anni (nonostante una platea tv delle reti generaliste in calo, di anno in anno, in milioni di telespettatori).

Durante la serata di Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e uno dei due finalisti delle Nuove Proposte, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. Tra gli artisti attesi, il ritorno di Sal Da Vinci.

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.

A completare il cast il mitico Nino Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo 'FestiVallo' nel corso delle due serate di Sanremo Top.