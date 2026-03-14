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| 14 marzo 2026, 08:23

Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils. 

 

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 14 marzo, con inizio alle 21.30 italiane. I due tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, con Sinner avanti 6-4 nel parziale. Nell'ultima sfida tra i due, alle ultime Atp Finals di Torino, l'azzurro si è imposto in due set nella fase round robin. 

 

Sinner-Zverev, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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