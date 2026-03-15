Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

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Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In testa alla classifica costruttori c'è ovviamente la Mercedes, che sta dominando in questo avvio di stagione.
Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Shanghai:
1. George Russell (Mercedes) – 51 punti
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti
3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti
5. Oliver Bearman (Haas) – 17 punti
6. Lando Norris (McLaren) – 15 punti
7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti
8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti
9. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti
10. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti
12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 punti
13. Gabriel Bortoleto (Haas) – 2 punti
14. Carlos Sainz (Williams) – 2 punti
15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
16. Esteban Ocon (Haas) – 0 punti
17. Alex Albon (Williams) – 0 punti
18. Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti
19. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti
20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti
21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti
22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti
Ecco la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina:
1. Mercedes – 98 punti
2. Ferrari – 67 punti
3. McLaren – 18 punti
4. Haas – 17 punti
5. Red Bull – 12 punti
6. Racing Bulls – 12 punti
7. Alpine – 10 punti
8. Audi – 2 punti
9. Williams – 2 punti
10. Cadillac – 0 punti
11. Aston Martin – 0 punti